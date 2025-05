Inaugurate le palestre della memoria

Aumentano le ‘Palestre della Memoria’ in Appennino: nei giorni scorsi sono state inaugurate quelle di Prignano presso la Sala Comunale in via Allegretti 216e e quella di Palagano presso la Sala degli Alpini in via 23 dicembre 155. "L’obiettivo – dicono i promotori – è creare luoghi dove le persone anziane possono socializzare tra di loro, ma anche mantenere allenata la memoria e tutte le funzioni cognitive grazie a semplici esercizi, giochi, attività musicali".

Ad oggi diventano 39 le palestre attive in provincia (col coinvolgimento di oltre 310 volontari e 1.230 anziani) con una particolare attenzione alle zone di montagna dove gli anziani sono più isolati e con meno servizi. L’iniziativa è nata dalla stretta collaborazione tra il mondo del volontariato, l’Azienda USL di Modena e i Comuni, ‘esempio sinergico e prezioso del fare comunità per la comunità’. Un progetto virtuoso reso possibile dai tanti volontari che svolgono attività con gli anziani dopo aver frequentato un corso di formazione tenuto dalla Geriatria Territoriale dell’Ausl. Tutte le informazioni su www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/aree-tematiche/terza-eta/palestre-della-memoria/.

g.p.