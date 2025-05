Inaugurati i tre progetti votati dai cittadini

Sono stati completati i tre progetti più votati nel Bilancio partecipativo 2023. Ad annunciarlo il Comune di Vignola che, come ogni anno, aveva stanziato 100mila euro, per realizzare tre progetti presentati e votati dai cittadini. Nel 2023, i progetti furono: "Acqua in bocca", "Parco delle isole" e "Riqualificazione dell’area fitness".

Sabato scorso, alla stazione delle corriere, è stato inaugurato il progetto "Acqua in bocca", presentato dai ragazzi dell’Istituto Levi con l’obiettivo di installare cinque fontanelle d’acqua in punti strategici della città, in modo da favorire l’uso di borracce e diminuire la produzione di rifiuti in plastica. Le fontanelle sono state installate sulla ciclabile di via Caselline, nel parcheggio della stazione ferroviaria, alla stazione delle corriere, nel parco di via Ungaretti e nell’area fitness di via Gandhi.

Venerdì prossimo, poi, saranno in programma le inaugurazioni degli altri due progetti. Alle 10.30 ci sarà il taglio del nastro per il parco di via Nievo che non solo è stato riqualificato, ma che avrà anche nuove attrezzature. Venerdì alle 18 l’inaugurazione dell’area fitness di via Gandhi. In questo caso è stata installata una nuova parallela inclusiva, sono stati messi a dimora otto nuovi bagolari e tre querce, è stata sistemata l’area incolta adiacente ed è stata rimossa la recinzione danneggiata.

m. ped.