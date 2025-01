Inauguration Day, appello di Lapam: "Export in aumento verso gli Usa, preserviamo la collaborazione"

A Washington Donald Trump è alle prese con l’Inauguration Day, e quindi con l’insediamento vero e proprio del ’nuovo’ 47esimo presidente degli Stati Uniti, e non fa mistero della volontà di introdurre dazi e modificare così il commercio mondiale. "Invece di tassare i nostri cittadini – dice il neo presidente –, imporremo dazi sui Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini".

Nel frattempo, Lapam guarda oltreoceano e fa il punto sull’esportazione del made in Modena con un appello implicito a non penalizzare i nostri prodotti: "Gli Stati Uniti – commenta Carlo Alberto Rossi, Segretario generale Lapam Confartigianato – sono un mercato importante per le realtà imprenditoriali della nostra provincia. I prodotti di eccellenza realizzati dalle nostre piccole e medie imprese sono molto apprezzati nel territorio americano, tanto che l’export verso il paese a stelle e strisce contribuisce a mantenere a livelli importanti l’economia del territorio. Auspichiamo che la nuova presidenza Trump sappia cogliere le opportunità e il valore delle nostre eccellenze".

A sostegno della tesi, l’associazione presenta un report secondo il quale, con oltre 3 miliardi di euro, Modena è la terza provincia italiana per valore delle esportazioni, pari all’11,9% del valore aggiunto provinciale.

Altra nota positiva: le esportazioni manifatturiere dal modenese verso gli States sono aumentate del 7,9% e, per il 55,7% del totale, provengono dal settore degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi. "I dati – conclude Rossi – mostrano come il rapporto tra il nostro territorio e gli Usa sia strategico. È importante dunque che venga mantenuto e preservato questo rapporto e che, se possibile, aumenti la collaborazione con uno dei principali Paesi che trainano la nostra economia territoriale e, di conseguenza, contribuiscono a favorire una diffusione del benessere sociale per tutta la comunità".