Inaugurato il centro per le famiglie Consulenze gratuite e laboratori

Taglio del nastro al nuovo centro per le famiglie del Frignano. E’ stato inaugurato ieri mattina, alla presenza dei Servizi sociali, del presidente dell’Unione Gian Battista Pasini, di vari sindaci e vicesindaci del territorio e, soprattutto, di molte famiglie, in uno spazio (precedentemente non adibito ad aula) ricavato dall’asilo nido Tonini e messo a disposizione dal Comune di Pavullo. Obiettivo primario del nuovo centro – finanziato grazie a risorse regionali e statali – sarà quello di supportare le coppie nella crescita dei bambini fin da prima della nascita, con diverse attività organizzate in collaborazione con l’Ausl e le associazioni del territorio. Il servizio è gratuito e si rivolge a tutti i cittadini dell’Unione dei comuni del Frignano: "Siamo arrivati all’inaugurazione con una grande partecipazione e, soprattutto, dopo un importante percorso di co-progettazione insieme alle famiglie – spiega il presidente dell’Unione Pasini –. Saranno previsti laboratori non solo a Pavullo, ma anche presso i singoli comuni durante i quali le famiglie potranno mettere a fattor comune i propri problemi. Si tratta di un servizio importante perché aiuta a rafforzare i nuclei familiari, offrendo supporto davanti alle difficoltà interne, oppure nel percorso di educazione dei figli". Sebbene l’inaugurazione sia avvenuta ieri, le attività del centro – gestito dalla cooperativa Aliante – erano partite già dallo scorso dicembre e saranno, nel corso dei prossimi mesi, incrementate fino ad arrivare a pieno regime. "Servizio ‘cardine’ del centro sarà la consulenza psicologica e di mediazione familiare, che partirà molto presto (entro giugno) – aggiunge la coordinatrice delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza dell’Unione, Alessandra Chiappelli –. Da gennaio, però, stanno già avendo luogo una serie di laboratori per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni, grazie alla collaborazione con l’associazione ‘Mamma amica’, con mamme che si aiutano a vicenda. Le mamme possono confrontarsi con esperti e con le ostetriche dell’ospedale, eventualmente anche a domicilio".

r.p.