Inaugurato il monumento dedicato ai Caduti della Finanza

Commozione e partecipazione a caratterizzare l’inaugurazione del monumento dedicato ‘Ai Caduti delle Fiamme Gialle d’Italia’ voluto dalla Sezione sassolese dell’Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia (Anfi), presieduta dal Brig.Capo. Q.S Cav. Giovanni Aliotta, dal Consiglio direttivo e dai soci della sezione. La manifestazione ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari e delle associazioni d’Arma e combattentistiche. Ad aprirla le parole di Aliotta, che ha evidenziato qualche cenno storico sulle origini della Guardia di Finanza, si è poi soffermato sulla descrizione del cippo che Sassuolo ha dedicato ai Caduti del Corpo. Il sindaco Matteo Mesini e il presidente della Provincia Fabio Braglia hanno sottolineato la profonda collaborazione tra Guardia di Finanza e le istituzioni locali, mentre il Gen. B. Mauro Santonastaso, dopo aver portato i saluti del presidente Nazionale, Gen. C.A. Pietro Ciani MAVM e del Col. Vincenzo D’Amato, vicepresidente Nazionale per l’Italia Settentrionale, si è soffermato sulla storia associativa, ricordando che l’Anfi è e resta "una cerniera che si apre sul passato, per valorizzare il presente e dare un senso alla socializzazione nel futuro". In chiusura gli interventi del Col. t.ST Gianluca Capecci, Comandante Provinciale della GdF, del Cap. Massimiliano Carrieri, Comandante della Compagnia cittadina e del Vice Prefetto Aggiunto di Modena, Dott.ssa Irene De Francesco.