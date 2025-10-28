Inaugurato il nuovo asilo. Ospiterà 18 bambini

E’ stata inaugurata sabato scorso la rinnovata scuola dell’infanzia di Montecreto, al termine di lavori di ristrutturazione per oltre 400mila euro, tra cui importanti interventi per renderla antisismica. La scuola, intitolata a Giovanni Pascoli, è ubicata in via Trogolino 36. All’inaugurazione hanno presenziato il sindaco di Montecreto Giuseppe Ballotti, l’assessore alla Cultura Carlotta Pagliai e la dirigente scolastica Silvia Rossi dell’Istituto Comprensivo di Sestola-Fanano-Montecreto. I locali sono stati benedetti dal parroco don Louis, alla presenza dei bambini iscritti e delle loro famiglie che hanno tributato un grande applauso all’inaugurazione.

"Abbiamo cercato e cercheremo con tutte le forze -ha detto il sindaco Giuseppe Ballotti- di mantenere a Montecreto il nostro polo scolastico. Attualmente la scuola dell’infanzia conta 18 bambini, e sono stati molto importanti i lavori effettuati per un importo di ben 400mila euro per la loro sicurezza in un edificio ristrutturato anti-sismicamente e con altri interventi per migliorare le condizioni di fruizione dei locali".

La scuola primaria d Montecreto attualmente è posta nella frazione di Acquaria, con la scuola infanzia nel capoluogo. In generale, il rinnovamento delle scuole appenniniche è ritenuto primario sia per la sicurezza dei bambini che per incentivare la presenza di famiglie nei territori montani.

Un concetto ripreso domenica scorsa da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, insignito a Montecreto del premio Castagna d’Oro 2025, che ha posto l’accento proprio sulla necessità di incentivare e valorizzare tutti i servizi per attrarre nuove famiglie e fermare lo spopolamento montano.

"Va ridato grande valore alla montagna intera -ha detto Orsini- che merita crescente attenzione e valorizzazione per farvi tornare a crescere la popolazione".

g.p.