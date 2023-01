Settecani (Modena), inaugurato il nuovo incrocio

Il momento dell'inaugurazione della riqualificazione dell'incrocio di Settecani

Modena, 26 gennaio 2023 – Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la riqualificazione dell’incrocio di Settecani, frazione che interessa tre comuni: Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto. Per l’occasione, sono intervenuti sul posto il presidente della Provincia di Modena, Giandomenico Tomei (l’ente provinciale ha infatti stanziato 105mila euro), assieme a rappresentanti dei tre comuni coinvolti (che si sono suddivisi gli altri 75mila euro necessari per l’intervento): Massimo Paradisi sindaco di Castelnuovo, Giorgia Mezzacqui vicesindaca di Castelvetro, Mirella Spadini assessora ai lavori pubblici di Spilamberto. Presente anche Emilia Muratori, presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli.

Con questo intervento sono stati rinnovati tutti i semafori presenti in questo incrocio (dotandoli anche di spire in grado di misurare il flusso di traffico in tempo reale e regolare di conseguenza l’accensione delle luci semaforiche) e sono stati realizzati pedonali per complessivi 200 metri di lunghezza.

Per il sindaco di Castelnuovo Rangone e assessore all’area tecnica dell’Unione terre di Castelli, Massimo Paradisi «la messa in sicurezza dell’incrocio era attesa da anni dai cittadini e ora finalmente è stata realizzata. La questione era sul nostro tavolo da diverso tempo e finalmente siamo riusciti a renderla una realtà concreta, anche grazie alla collaborazione con la Provincia di Modena, gli altri comuni interessati e il coordinamento complessivo dell’Unione terre di Castelli che ringrazio per aver lavorato, con successo, insieme. Un’opera importante non solo per la viabilità, ma anche per la sicurezza, che conferma il

nostro impegno per migliorare la qualità della vita nelle frazioni». La messa in sicurezza dell’incrocio di Settecani è anche l’ultima inaugurazione a cui partecipa Tomei nel ruolo di presidente della Provincia di Modena. Sabato 28 gennaio, infatti, sono previste le elezioni del nuovo presidente. m.ped.