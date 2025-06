Inaugurato il nuovo reparto di radiologia

In occasione dei primi 100 anni della Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, già ospedale di questa città, l’Ausl di Modena ha celebrato il traguardo nella struttura di piazzale Deledda, con l’evento dal titolo "Un secolo di salute a Castelfranco Emilia" e, soprattutto, con la presentazione del nuovo reparto di Radiologia, che è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione.

"Il reparto di Radiologia – spiegano da Ausl – si presenta completamente rinnovato dopo i lavori di ristrutturazione iniziati a marzo 2024, nell’ambito dell’intervento che ha interessato diverse aree della Casa della comunità per un costo totale di 6,6 milioni di euro, derivanti in parte da fondi Pnrr e in parte da fondi statali, regionali e aziendali. La Radiologia di Castelfranco rientra, quindi, nella rete provinciale offrendo prestazioni prenotabili tramite il Cup.

Per quanto riguarda l’utilizzo interno, il reparto verrà utilizzato per gli esami diagnostici richiesti dai medici e infermieri del Cau, Centro di assistenza e urgenza, e dei ricoverati nell’ospedale di Comunità e nell’hospice. Gli ambienti, collocati nel piano ammezzato, si presentano ammodernati, con un’ampia sala d’aspetto. I cittadini troveranno attrezzature all’avanguardia in uno dei servizi principali della Casa della comunità di Castelfranco, se si pensa che nel 2023 sono state erogate oltre 9mila prestazioni".

Il direttore generale Ausl, Mattia Altini, ha commentato: "Siamo orgogliosi di portare avanti ancora oggi la vocazione per cui è nata, cento anni fa, questa struttura: assistere le persone, rispondere ai loro bisogni di salute. Nel tempo le dinamiche demografiche sono cambiate, la natalità è calata e assistiamo sempre di più all’invecchiamento della popolazione con conseguente aumento di patologie croniche. Questa struttura, oggi Casa della comunità, ha saputo via via adattarsi e rimodularsi per rispondere ai nuovi bisogni non più solo sanitari ma socio-sanitari, offrendo un’assistenza territoriale che porta vicino alle persone i servizi più appropriati per rispondere alle necessità della vita quotidiana. Quello che non cambia è l’impegno che i nostri professionisti sanitari ci mettono ogni giorno e la volontà di fare sempre meglio come dimostra la riapertura del reparto di radiologia completamente rinnovato e all’avanguardia. Il nostro augurio, oggi, è di avere altri cento anni di salute".

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, ha aggiunto: "Oggi celebriamo non solo i cento anni di una struttura, ma un secolo di impegno, cura e attenzione verso la nostra comunità".

I festeggiamenti hanno visto tra gli altri gli interventi del direttore generale dell’Azienda Usl di Modena, Mattia Altini, e della direttrice del Distretto sanitario di Castelfranco Emilia, Cristina Maccaferri. Hanno inoltre portato i loro contributi, tra gli altri, il presidente della Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco di Castelfranco e vice presidente dell’Unione del Sorbara Giovanni Gargano, la presidente dell’Unione del Sorbara e sindaca di Bomporto Tania Meschiari.

Marco Pederzoli