Inaugurato il ponte delle Gnaregge

Il mese di agosto appena trascorso ha confermato come sia fondamentale l’escursionismo nella valorizzazione dell’Appennino Modenese, con migliaia di appassionati di vari livelli lungo le nostre mete ambientali montane. Dal Cimone alle Cascate di S.Annapelago, dalla Val Dragone al crinale del lago Santo ecc., innumerevoli gli appassionati tornati entusiasti dalle attrattive scoperte anche grazie alle affollate escursioni guidate proposte dalle associazioni operanti in Appennino. Ma se in agosto l’afflusso è ritenuto quasi scontato, si lavora ad un escursionismo anche nei periodi meno frequentati.

In tal senso è stata accolta con favore la recente inaugurazione del restaurato del Ponte delle Gnaregge sul Rio Grosso lungo il Sentiero della Grottaccia tra Casoni di S.Andreapelago e Roccapelago. Ce ne parla Emilio Lenzini, presidente dell’associazione ‘A Ovest del Cimone’ aps, nata per promuovere e far conoscere l’ambiente, la storia e la cultura del territorio dei Comuni di Riolunato, Fiumalbo e Pievepelago attraverso la valorizzazione della sentieristica per la realizzazione di percorsi per trekking, mountain bike ed e. bike, e anche per percorsi idonei al turismo ippico e alle ciaspolate invernali.

"Il restauro del Ponte delle Gnaregge sul Rio Grosso (nella foto di Daniele Guerri) -dice Lenzini- consente un miglior utilizzo del sentiero della Grottaccia (WS 06) lungo uno storico percorso che collegava il borgo dei Casoni con la borgata delle Gnaregge (in riva destra del Rio Grosso sulle pendici del Monte Rocca) e con Roccapelago. Il ponte precedente, risalente all’incirca ai primi anni del 900, si trovava ormai in stato di degrado e pericoloso al transito. E’ stato sostituito il tavolato ormai marcescente ed è stato collocato un parapetto, prima inesistente, per migliorare la sicurezza del transito.

Sabato è stato inaugurato con un mini trekking da Casoni fino al ponte, con taglio del nastro, brindisi e poi festa al circolo Bsigola. Un ringraziamento -dice Lenzini- a tutti quelli che sono intervenuti per questa bella iniziativa che valorizza ulteriormente uno dei nostri percorsi. Colgo l’occasione per ribadire quanto sia importante la collaborazione di tutti, volontari e non volontari, col sostegno dei tre Comuni e dei privati, di Pievepelago-Fiumalbo-Riolunato per valorizzare sempre più le potenzialità del nostro bel territorio, incentivando le presenze specialmente nei mesi di minor afflusso turistico.

Tra le novità dell’estate 2025, l’itinerario ‘In Cammino con Maria’ ideato e realizzato per l’anno Giubilare dalle parrocchie di Pievepelago e Tagliole (con alcuni sentieri di Ad Ovest del Cimone) che si snoda nella zona di Pieve, Ponte Modino, il paese fantasma di Casa Paretto, il santuario di Monticello e Tagliole. g.p.