Inaugurato il primo progetto di cohousing dell’Area Nord: "Un traguardo per tutti"

Si chiama ‘Interno 98’ il primo progetto di cohousing dell’Area Nord che prevede la convivenza di ragazzi abili e diversamente abili nello stesso appartamento, per un’esperienza di vita indipendente e un’occasione di crescita personale incredibile.

Il progetto a cura dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e del Comune di Mirandola, è finanziato con fondi PNRR, in collaborazione con l’Area dell’Integrazione Socio Sanitaria dell’Azienda USL di Modena. L’investimento complessivo è di oltre 690mila euro. Il progetto è partito ad inizio febbraio e ieri è c’è stata l’inaugurazione in via Bonacatti alla presenza delle autorità, dei familiari, dei ragazzi e dei cohouser.

"Questa è la prima sperimentazione per persone con disabilità medio lieve del territorio – spiegano Veronica Bonatti, Responsabile dell’Ufficio di Piano distrettuale e Luana Reggiani Referente integrazione socio-sanitaria Ausl del distretto di Mirandola –. Si tratta di una coprogettazione che vede coinvolta la Società Cooperativa Gulliver con Rulli Frulli Aps e i servizi sociali e socio sanitari distrettuali. Gli alloggi di via Bonacatti sono concessi in uso gratuito dal Comune di Finale Emilia.

Il progetto, vede la condivisione di spazi e servizi nella quotidianità tra giovani e persone con disabilità, a beneficio di percorsi di autonomia abitativa e lavorativa, acquisendo anche competenze. Al momento sono due i ragazzi coinvolti nel progetto, ma gli alloggi sono pensati per poterne ospitare fino a 10".

Dopo il taglio del nastro, presso la ‘Stazione Rulli Frulli’ è stato il momento degli interventi delle autorità e della proiezione del videoracconto dell’avvio del progetto con le testimonianze dei cohouser e di alcuni familiari.

"Il progetto è partito ad inizio febbraio – spiegano i cohouser- ed i ragazzi si sono subito inseriti nell’organizzazione delle varie attività. In queste settimane è stata importante la fiducia, abbiamo imparato a conoscerci condividendo diversi momenti.

Noi li guidiamo per farli diventare sempre più autonomi nella vita quotidiana".

Infine, Alberto Calciolari, presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Medolla che, nel suo intervento ha detto: "Questo progetto di cohousing presenta diversi aspetti positivi perché incide direttamente sulla quotidianità delle persone coinvolte migliorando la qualità della vita di tutti i giorni – precisa – inoltre grazie alla condivisione porta ad un reciproco arricchimento in termini di esperienze, competenze e possibilità. In tempi in cui le risorse sono spesso incerte, è decisivo non smettere di progettare. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo che ci aiuta ad essere più comunità".

