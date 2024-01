Inaugurato il sottopasso dei segni: "Con l’arte ricordiamo Giacomo"

"C’è un modo di andare oltre un dolore che resta, ed è il ricordare le persone che ci mancano. E’ il caso di Giacomo, e di queste opere grafiche che ci ricordano le sue passioni per il disegno e la musica". Queste le parole con cui il Sindaco di Formigine Maria Costi ha inaugurato, ieri pomeriggio la seconda parte del progetto di riqualificazione, attraverso la street-art, del sottopasso de La Bertola, tra Casinalbo e Baggiovara. Dopo la prima parte inaugurata lo scorso anno e realizzata dai Centri Socio Riabilitativi Diurni per persone con disabilità Villa Sabattini e l’Aquilone, insieme all’Associazione Aut Aut di Modena, questa seconda fase del progetto è frutto di un accordo stretto tra il Comune di Formigine l’I.I.S. Corni di Modena in collaborazione con l’Associazione Le Palafitte 2.0. Alle pareti i disegni di Giacomo Mazzoli, ex studente di Casinalbo presso l’Istituto modenese scomparso nel 2021 a soli 21 anni, riadattati e replicati sui muri del sottopasso da alcuni ragazzi dell’Indirizzo Grafico dell’I.P.S.I.A. Corni guidati dai docenti Daniela Tosatti e Carlo Bascelli.

"Con questa operazione – dice l’Assessore alla Cultura Marco Biagini - volgiamo il brutto al bello e, in questo caso, ricordiamo anche di un giovane concittadino che ci ha lasciati troppo presto", ha detto l’Assessore alla Cultura Marco Biagini, presente anche lui al taglio del nastro. La street-art, si è detto ancora "è un modo concreto di dare voce alle emozioni e ai sentimenti di una generazione in divenire a cui noi, come amministratori e come adulti, abbiamo il dovere di concedere spazio e spazi".