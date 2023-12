Inaugurato il sovrappasso per Gigetto

Gigetto tornerà su rotaia il 10 dicembre, ma il sovrappasso sulla Pedemontana è già pronto ad accoglierne le carrozze, fermate un anno e mezzo fa per dare modo a Regione e Fer di realizzare l’infrastruttura. Che ieri ha visto andare in scena la cerimonia di inaugurazione, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, dell’assessore regionale alla mobilità Andrea Corsini, del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, del Presidente della Provincia Fabio Braglia e di Vittorio Borelli e Armando Cafiero, rispettivamente past president e direttore generale di Confindustria Ceramica, che da anni caldeggiava l’eliminazione del passaggio a livello numero 28 che oggi è un ricordo nemmeno troppo rimpianto. L’intervento, costato 14,4 milioni di euro, comprende anche la riqualificazione della fermata Sassuolo Quattroponti ma, soprattutto, snellisce il traffico su un tratto caldissimo della Pedemontana. Lo scavalco – 411 metri di percorso - rimette ‘in pista’ Gigetto, ma elimina anche il problema sicurezza su un incrocio teatro, solo lo scorso anno, di 25 incidenti con invasione dei binari da parte dei veicoli in transito. "Un’opera moderna realizzata in modo sostenibile che migliora la sicurezza e potrà servire meglio il distretto ceramico di Sassuolo, asset economico strategico", hanno detto Bonaccini e Corsini, mentre Braglia ha sottolineato come "rendere più agevoli i collegamenti tra i centri urbani e distrettuali significa migliorare la qualità della vita delle persone e delle realtà produttive".

Si tratta di un progetto unico a livello di rete ferroviaria nazionale, in quanto il ponte, senza presenza di appoggi e giunti genera una sensibile riduzione degli oneri di manutenzione ed è dotato di un sedime ferroviario realizzato con l’innovativo sistema "Ballastless", ovvero senza massicciata ferroviaria. Ma si tratta soprattutto, ha detto il Sindaco Gian Francesco Menani, "di un’opera importantissima per la viabilità e l’inquinamento del distretto, realizzata senza disagi per chi quotidianamente circola sulla Pedemontana". La strada, infatti, non è mai stata chiusa al transito, se non in periodi di scarso traffico e sempre in orario notturno, dando seguito agli accordi tra FER e Comune, che ha fatto proprie le richieste degli industriali. "La realizzazione di questa infrastruttura mostra che è possibile intervenire e risolvere le criticità e le insufficienze logistiche del nostro territorio", ha concluso Vittorio Borelli, non senza auspicare che "altre anacronistiche situazioni possano trovate rapidamente soluzione". Ogni riferimento alla ‘Bretella’ (non) è puramente casuale.

Stefano Fogliani