Inaugurato un nuovo spazio . Campo sportivo per tutti per praticare basket e calcetto

Un nuovo spazio sportivo ad accesso libero prende vita a Modena, grazie alla sinergia tra associazioni del territorio, Comune e Fondazione di Modena. Il progetto Sport4Young 2.0, sostenuto con un finanziamento complessivo di 38.000 euro – di cui 30.000 euro provenienti dalla Fondazione e 8.000 dal Comune – ha dato vita a un campo polifunzionale dove prima sorgeva un ex macello in via IV Novembre per basket e calcetto in una zona viva e frequentata, vissuta da tante realtà associative, come l’AS Nuoto Sub Modena Bruno Loschi. L’impianto nasce in un’area già nota per essere un punto di riferimento per l’attività sportiva giovanile, e durante il periodo di chiusura della piscina a settembre, la palestra adiacente – interna ed esterna – viene utilizzata anche per gli allenamenti delle associazioni. Il nuovo spazio si inserisce all’interno di un piano più ampio del Comune, che punta a dotare i quartieri di strutture sportive libere, inclusive e accessibili a tutti, in continuità con altri interventi già realizzati in zone come Albareto. Come ha spiegato l’assessore allo sport Andrea Bortolamasi presente all’inaugurazione, "l’obiettivo è promuovere la pratica sportiva libera, senza barriere, in contesti di prossimità, dove il linguaggio universale dello sport diventa strumento di inclusione e socialità".

Il campo sarà uno spazio aperto a tutti, ma sarà anche presidiato da una rete di associazioni, che ne garantiranno la cura e il corretto utilizzo, mantenendolo un luogo sicuro e accogliente. Ilaria Bianconi, dell’Ufficio Sport del Comune, ha raccontato come questo progetto sia nato anche dall’ascolto diretto dei ragazzi delle scuole: "Abbiamo partecipato a un bando della Fondazione che prevedeva anche una quota di investimento strutturale. Da particolari e specifici questionari somministrati apposta agli studenti è emersa chiaramente la richiesta di uno spazio sportivo autonomo, facilmente accessibile. Le attività più richieste? Basket e calcetto". Il campo rappresenta qualcosa che mancava nel quartiere: uno spazio di aggregazione spontaneo, utilizzabile senza iscrizioni o barriere. La presenza costante di ragazzi, soprattutto nelle ore serali, conferma il successo immediato dell’iniziativa. L’inaugurazione ufficiale con il collaudo è prevista per la prossima settimana, e si sta già valutando l’aggiunta di ulteriori servizi, come una fontanella e nuove panchine. Annalisa Lamazzi di ARCI Modena, Chiara Barani dell’Ufficio Sport e Marco Marinelli di UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) hanno sottolineato l’importanza di creare luoghi dove l’attività sportiva sia anche occasione di incontro e cittadinanza attiva.

Virginia Zanetti