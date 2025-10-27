Inaugurazione a I Quadrati. Apre il centro Al Medina

Taglio del nastro, ieri mattina alla presenza di centinaia di persone, per il centro polifunzionale ‘Al Medina’, lo spazio culturale che la comunità islamica ha acquistato presso il direzionale ‘I Quadrati’, in zona Braida.

Quella di ieri è stata comunque un’inaugurazione parziale, nel senso che a quegli spazi potrebbe aggiungersi – se verrà concesso il cambio di destinazione d’uso – anche una sala di culto che sostituirà quella che oggi sorge in via Cavour e contro la cui apertura il centrodestra cittadino sta raccogliendo firme con una petizione.

Nel frattempo, tuttavia, gli spazi che ospiteranno le attività culturali, didattiche e ricreative dell’associazione sono fruibili. "Per la nostra realtà – ha detto Hicham Ouchim, vicepresidente dell’associazione islamica – è un passo importante, un altro tassello. Uno spazio che mettiamo a disposizione della comunità, e alla cui realizzazione lavoriamo dal 2012. La nostra visione di questo progetto è quella di organizzare attività ricreative per i giovani, attività di formazione e interculturali, aperte a tutta la cittadinanza, in modo da portare avanti un cammino comune per rivoluzionare il rapporto tra la cittadinanza e la comunità musulmana del territorio".

Oltre a lui hanno preso la parola l’Imam di via Cavour Youssef Mezaien, il Presidente dell’associazione islamica Abdelhamid Abouabid, la Direttrice Khaoula Ghannam. Presenti, a titolo personale, anche il presidente del consiglio comunale di Sassuolo Filippo Simeone, gli assessori Andrea Baccarani e David Zilioli, il sindaco di Fiorano Marco Biagini.

