Inaugurazione del nuovo Polo culturale, Ganzerli (PD) accusa l'amministrazione di "occasione perduta"

Ha lasciato strascichi polemici l’inaugurazione venerdì del nuovo Polo culturale ’Il Pico’. Di ’occasione perduta’ parla il capogruppo Pd in consiglio comunale a Mirandola, Roberto Ganzerli, secondo il quale l’amministrazione "non ha capito l’importanza del recupero dell’ex liceo e il ritorno della biblioteca in centro storico". E a sostegno delle sue affermazioni Ganzerli segnala il fatto che si è "sbagliato il luogo dell’inaugurazione di un’opera così attesa con tanta gente presente e tanti rimasti fuori e questo evidenzia che non hanno il polso della città". L’inaugurazione del nuovo Polo, infatti, ha richiamato centinaia di persone. "Era l’occasione – fa presente Ganzerli – per trasmettere ai tanti cittadini l’idea di città, di centro storico che si vuole costruire. Si poteva approfondire il valore e le potenzialità del centro culturale e con quali idee dare nuove opportunità alla città e ai giovani. Infine, era presente il presidente della Regione Stefano Bonaccini e quindi era l’occasione per rilanciare la collaborazione in vista della procedura emergenziale con ancora tante opere pubbliche da recuperare dopo il terremoto. Di tutto questo – conclude Ganzerli - nessuno ha parlato".