Inaugurazione della nuova rotonda

Appuntamento questa mattina alle ore 10.30 con l’inaugurazione della rotatoria di Colombaro posta all’intersezione tra via Sant’Antonio (SP16), via Stradella e via Imperatora. L’opera ridisegna uno dei punti nodali della viabilità della frazione, accrescendo la sicurezza di un tratto stradale caratterizzato da un alto flusso veicolare e visibilità limitata. L’attuazione dell’intervento, per un importo di 342mila euro, è stata co-finanziata dalla Provincia di Modena attraverso una specifica convenzione: l’infrastruttura agevola l’accesso a via Imperatora, parte del Parco Rurale Est che si estende da Colombaro a Casinalbo.