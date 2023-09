Inaugurazione di 5 nuovi box per i soccorsi a Zocca: Pubblica Assistenza amplia la sede

La Pubblica Assistenza di Zocca si amplia con altri 150 metri quadrati a disposizione. In viale Verdi 12 ha costruito cinque nuovi box per ambulanze che saranno inaugurati domani. Un intervento importante, arrivato al termine di un percorso condiviso con l’amministrazione comunale, che ha portato alla realizzazione dei nuovi spazi per il rimessaggio e la sanificazione delle ambulanze, dei mezzi, e quindi all’ampliamento della sede per il personale e tutti i volontari. I lavori sono eseguiti dalla ditta Rosei di Guiglia e finanziati direttamente dalla Pubblica Assistenza. Al taglio del nastro saranno presenti Anna Maria Petrini, direttrice generale Ausl di Modena, Federica Casoni, direttrice distretto sanitario e direzione ospedale di Vignola, e Federico Ropa, sindaco di Zocca e vicepresidente dell’Unione Terre dei Castelli, rappresentanti del 118 e del mondo associativo provinciale.

w. b.