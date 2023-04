InBuyer, il progetto di business matching tra imprese italiane e buyer esteri

InBuyer Digital è un’iniziativa realizzata da Promos Italia in collaborazione con le Camere di Commercio. L’obiettivo del progetto è migliorare il posizionamento internazionale delle piccole e medie imprese e aiutarle ad entrare nei principali mercati target, creando le condizioni per nuovi sbocchi commerciali. Le imprese infatti, hanno l’opportunità di entrare in contatto con una selezione di qualificati operatori esteri provenienti da tutto il mondo, tramite appuntamenti online di business matching. La piattaforma è stata appositamente sviluppata per dare modo alle imprese partecipanti di crearsi una vetrina virtuale, mettere in mostra i propri prodotti, cercare e contattare possibili controparti estere di interesse e realizzare gli incontri virtuali B2B one to one gestendo l’agenda di appuntamenti in autonomia.

Il progetto è rivolto alle aziende dei seguenti settori merceologici: alimentare, foodtech & packaging, arredamento, cosmetica, costruzioni, turismo.