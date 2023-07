’Incanti di stelle’ per tutta la famiglia A Villa Pace il teatro che fa sorridere i bambini

Parte giovedì la seconda parte della rassegna di teatro per famiglie ’Incanti di stelle’. L’associazione ’Quelli del 29’ propone lo spettacolo a Villa Pace alle 21 ad un costo di 5 euro per il biglietto intero e di 3 euro per il ridotto. Seguiranno altre due recite il 27 luglio

e il 3 agosto. Lo spettacolo racconta di due panda che stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si

guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Sarà necessario andare a una scuola speciale: una scuola

di abbracci, per manifestare le proprie emozioni. Lo spettacolo, della compagnia Teatro Telaio, è consigliato a bambini da tre anni in su. Si invita a portare con sé un teloplaid per sedersi.