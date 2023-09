Incendio a Nonantola: Rogo sul Terrazzo di una Casa, Paura ma Famiglia in Salvo Ieri pomeriggio, un incendio si è sviluppato in via Chiesa di Redù, a Nonantola. La famiglia con bambini all'interno è riuscita a uscire, ma nessuno ha avuto bisogno di ricovero. I vigili del fuoco con l'autoscala hanno spento il rogo, ma sono state fatte verifiche da parte dei tecnici.