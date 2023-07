Incendio a Spilamberto: distrutto il vicino prugneto

Un incendio si innesca mentre sta facendo rotoballe di fieno. Le fiamme, sospinte dal vento, gli bruciano interamente il campo e arrivano anche a danneggiare un intero filare di prugne del vicino. E’ successo ieri, poco dopo mezzogiorno, in via Cervarola a Spilamberto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un agricoltore della zona aveva da poco iniziato a fare rotoballe di fieno nel suo podere. Per cause ancora in corso d’accertamento, tuttavia, il campo sul quale stava lavorando ha preso fuoco e le fiamme si sono presto propagate, agevolate anche dal forte vento che, nel mentre, si era messo a tirare in tutta la zona. Il risultato è che, nonostante l’agricoltore si sia attivato immediatamente chiamando i vigili del fuoco e cercando di spegnere il rogo, il suo campo di fieno è andato distrutto e le fiamme sono arrivate a lambire anche il podere del vicino, ovvero dell’agricoltore Davide Montanari, che ha avuto un danno a un filare da 200 metri di prugne. "Entrambi – ha spiegato Montanari – abbiamo subito danni. Fortunatamente, lui è riuscito a salvare almeno il trattore che stava utilizzando. Il mio raccolto del 2023 di questi alberi di prugne è andato completamente distrutto. Spero di riuscire, ma non è ancora detto, a recuperare almeno le piante per il prossimo anno, altrimenti dovrò ripiantare tutto".

m. ped.