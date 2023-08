Incendio a Spilamberto: occupanti abusivi causano rogo in villetta disabitata

Hanno occupato una villetta al momento disabitata – trovandosi i proprietari fuori regione – e ieri hanno inavvertitamente causato un incendio. A scoprire gli ‘abusivi’, sono stati intorno alle 2 di martedì notte i carabinieri di Castelfranco, intervenuti insieme ai pompieri a seguito di una segnalazione di incendio. L’episodio è accaduto a Spilamberto, in via Santa Maria. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, alla vista del fumo, sono subito entrati all’interno. Il rogo risultava partito da un materasso ed è stato prontamente spento. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri che, a seguito di un sopralluogo, non solo hanno trovato alcuni giacigli di fortuna nell’immobile ma hanno anche individuato gli occupanti. I due, a quanto pare, da tempo avevano eletto l’abitazione disabitata a loro dimora. Si tratta di due nordafricani poi portati in caserma. Entrambi sono risultati clandestini e nei loro confronti sono scattate le procedure d’espulsione, oltre alla denuncia per occupazione abusiva. v.r.