Incendio al B&B 'La Palma', il barbecue dimenticato causa il disastro

Incendio al Bed and Brekfast ’La Palma’ in via Dante Alighieri, ieri poco dopo le 13, procurato dal barbecue dimenticato acceso nel giardino sul retro. Ad accorgersene, allarmati dall’odore acre e dal fumo intenso, gli stessi affittacamere della struttura intenti a consumare il pranzo festivo. "Il caldo eccessivo accompagnato dal vento – presume il titolare - ha fatto volare un tizzone di brace sull’erba secca originando le fiamme che si sono propagate alla casetta da giardino, rivestita in perlinato, ricovero degli attrezzi. Avevamo cucinato la carne e, seduti a tavola, abbiamo dimenticato di spegnere la carbonella. Per fortuna i vigili del fuoco arrivati prontamente da San Felice con una autobotte hanno subito domato l’incendio". La struttura metallica rivestita con strisce di legno e il materiale da giardinaggio che ricopriva sono andati in fumo. "Alcuni residenti ci hanno avvisato del fumo e delle fiamme estese al nostro giardino – racconta la vicina – mentre eravamo a pranzo da amici. Siamo rientrati in fretta pensando al peggio. Per fortuna al nostro arrivo i pompieri avevano già spento le lingue di fuoco nella rimessa del vicino e quelle, che si stavano espandendo sull’erba del nostro parchetto". Non ci sono feriti o intossicati. Flavio Viani