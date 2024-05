Incendio al poligono di Cibeno: tutti assolti

Sono stati assolti con formula piena ‘perché il fatto non sussite’, il presidente e il direttore di tiro del Poligono di Cibeno, imputati per il reato di incendio colposo. I fatti risalgono all’8 novembre 2018 quando, verso le 15, una colonna di denso fumo nero si è alzata dal Poligono di Tiro di Carpi, in via Chiesa Cibeno. Le fiamme divamparono all’improvviso da una delle linee di tiro dove un uomo stava sparando: circa una decina di persone presenti in quel momento, che si misero in salvo scappando all’esterno della struttura. Nel giugno 2021, per quell’incendio, erano stati rinviati a giudizio il presidente del Poligono e il direttore di tiro, che in veste di puri volontari si occupavano da oltre trena anni della struttura che fa capo al Demanio Militare. I danni, ingenti, cagionati dal fuoco, sono stati coperti dall’assicurazione, che ha consentito di ristrutturare l’intera struttura. Le fiamme si originarono dalla polvere incombusta che si era accumulata a terra. Secondo quanto sostenuto dalla pubblica accusa, i due imputati avrebbero dovuto sapere che l’accumulo di polvere da sparo avrebbe potuto ‘innescare’ il rogo: in sostanza, avrebbero dovuto dunque prevenirlo. Secondo la tesi difensiva, invece, i due volontari del Poligono non avrebbero potuto prevenire e neppure ipotizzare un episodio simile, in quanto il materiale fornito alla struttura, su cui ‘finiva’ la polvere, era stato dichiarato ignifugo e idoneo a quello specifico utilizzo. "Come abbiamo sempre sostenuto – afferma l’avvocato Giorgio Bigarelli, difensore insieme al legale Franco Varvaro – si è trattato di un caso fortuito: i due volontari non avevano alcuna indicazione circa l’eventuale trattamento di quel materiale di ‘pannellatura’. Siamo molto soddisfatti della sentenza del giudice: una sentenza equa e che finalmente ha fatto giustizia".

Quel giorno di novembre 2018 le fiamme si propagarono velocemente all’intera struttura dove, appunto, si trovavano una decina di persone che riuscirono fortunatamente a mettersi subito in salvo. Le fiamme si originarono dalla linea di tiro numero cinque, dove un frequentatore abituale sparò un colpo: lo stesso tentò anche di spegnere le fiamme con un estintore ma ormai il rogo si era allargato al resto della struttura. Sul posto arrivarono subito diverse squadre dei pompieri e i sanitari del 118.

Maria Silvia Cabri