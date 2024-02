"Incendio all’azienda Ca.Re, è ancora mistero sulle cause"

"Il silenzio del sindaco Bellelli in merito a Ca.Re. è assordante: i cittadini meritano risposte". Fratelli d’Italia interviene con un’interpellanza avente a oggetto il grosso incendio che il 30 settembre 2023 ha interessato l’azienda Ca.Re. di Fossoli, che si occupa di selezione trattamento dei rifiuti, interessando materiale posto all’esterno dello stabilimento, costituito da circa 250 tonnellate di plastica. "Non capiamo come mai questo silenzio assordante da parte del Pd che amministra Carpi: da un lato il sindaco e i consiglieri di maggioranza avevano chiesto chiarezza a gran voce, con tanto di interventi accorati lo scorso ottobre in Consiglio. Poi il nulla assoluto", afferma Annalisa Arletti (nella foto), capogruppo di Fratelli d’Italia. "Le istituzioni hanno il dovere di sollecitare che venga fatta piena luce sulle cause dell’incendio, il quarto in dieci anni. Nell’interpellanza, oltre ad elencare le numerose deroghe concesse dall’ente regionale Arpae sulle opere che Ca.Re. avrebbe dovuto realizzare, chiediamo che il sindaco venga a relazionare il Consiglio Comunale sulle indagini e sulla relazione dei Vigili del Fuoco - continua Arletti -. Ricordiamo che Il 51% di Ca.Re. è di proprietà di Aimag, il cui controllo è esercitato dai Comuni soci che ne detengono la maggioranza delle azioni. Pertanto, il Comune di Carpi, come comune capofila, aveva il dovere di fornire chiare indicazioni rispetto alle priorità ai lavori da eseguire e ci chiediamo come mai questo non sia avvenuto", conclude Annalisa Arletti.