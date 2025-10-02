Incendio all’ex Holiday Inn: "E’ un covo di sbandati"

Non si può certo parlare di novità: da anni è al centro del dibattito politico e cittadino. Eppure, ancora oggi, funge da riparo e ‘offre’ alloggio gratuito a senzatetto e tossicodipendenti. Solo che, come accaduto all’alba di ieri, non è chiaro se accidentalmente o volontariamente, qualcuno ogni tanto appicca il fuoco, col chiaro rischio di tragedie. Parliamo dell’ex Holiday Inn simbolo di degrado urbano.

Alle 4.30 di mercoledì mattina, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate all’interno e che, via via, avevano già invaso diversi locali. Il rogo ha incenerito materassi, pattume e alcuni capi di abbigliamento. Un chiaro segno di bivacchi che si protraggono da lungo tempo nello stabile: i tentativi di porlo in sicurezza ci sono stati ma la struttura continua ad essere facilmente accessibile appunto a sbandati e senzatetto che all’interno vi trascorrono la notte.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e, a quanto pare, gli occupanti abusivi prima dell’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco si erano già dileguati nel buio. Gli accertamenti sono in corso da parte delle forze dell’ordine ma, proprio in questi giorni, a sollevare ancora una volta la questione ’Ex Holiday’ era stato Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia che, nel merito, ha presentato una nuova interrogazione.

"A distanza di oltre un anno dagli annunci trionfali della Giunta e della proprietà privata, nulla è cambiato – dichiara Pulitanò –. Le recinzioni sono divelte, l’area è accessibile a chiunque, continua l’abbandono di rifiuti e non c’è traccia né di operai né di un cantiere attivo. Tutto questo dimostra che il cronoprogramma annunciato, con apertura prevista entro la fine del 2025, è ormai irrealistico. Si tratta dell’ennesimo tradimento ai danni dei cittadini da parte della sinistra che amministra la nostra città da troppo tempo. Siamo stufi di vedere i modenesi continuamente presi in giro".

Il consigliere ha ricordato come il sito dell’ex albergo sia stato appunto a lungo oggetto di occupazioni abusive e criticità legate alla sicurezza al punto che già nel marzo 2023 era stata emanata un’ordinanza urgente per la messa in sicurezza dell’immobile. "A novembre 2023, era stato annunciato lo sgombero e la riqualificazione dell’intero complesso, con un importante progetto di recupero. Oggi, però, di quel progetto, curato tra l’altro da Modena Life- lo stesso dell’operazione del Direzione Manfredini- non resta che carta e promesse. I cittadini meritano risposte concrete".

v.r.