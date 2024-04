Incendio in un appartamento, coppia intossicata

Montese (Modena), 5 aprile 2024 – Poteva avere conseguenze gravi il principio di incendio che oggi pomeriggio ha interessato un appartamento a Maserno di Montese. I due pensionati che lo abitavano sono stati condotti all’ospedale di Vignola con l’ambulanza dell’Avap perché avevano respirato fumo. Stanno bene.

Erano circa le 13,30 quando da una finestra al terzo piano di un fabbricato di Piazza Spuntiglia è iniziato a uscire fumo nero che con il passare dei minuti si faceva sempre più intenso. Se ne è accorto un cittadino che ha dato l’allarme. In pochissimo tempo sono arrivati da Montese i volontari dell’Avap e l’infermiere professionale con l’ambulanza, i carabinieri, e da Pavullo i Vigili del fuoco seguiti da quelli di Vergato in provincia di Bologna, rientrati subito nella loro sede.

Nel frattempo, i due pensionati avevano cercato di spegnere le fiamme che si stavano sviluppando in cucina. Lo hanno fatto con freddezza, in modo abbastanza coraggioso, coprendo il fuoco con quanto avevano a disposizione per evitare che si propagasse. Le fiamme hanno comunque intaccato qualche pensile.

Sono poi usciti da quell’ambiente, ma ormai avevano respirato il fumo, generato, probabilmente, da olio utilizzato per friggere fuoriuscito da un tegame. Mentre i pensionati sono usciti dall’appartamento e trasferiti nell’ambulanza per le prime cure, i vigili del fuoco hanno provveduto a finire di spegnere le parti che ancora bruciavano e a mettere in sicurezza l’abitazione.

Sono intervenuti con un camion con il serbatoio di acqua e con un tridimensionale per raggiungere la finestra dalla quale usciva il fumo e, all’occorrenza, per portare in basso gli abitanti. Hanno finito l’intervento attorno alle ore 16.

