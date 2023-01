Incendio Modena, autobus di linea in fiamme a Sestola

Autobus in fiamme a Sestola

Paura per un incendio alle case popolari di via del Portonaccio

Incendio a Ferrara, anziano intrappolato dalle fiamme: salvato in extremis

Per approfondire:

Sestola (Modena), 5 gennaio 2022 – Bus di linea in fiamme intorno alle 16.30 in piazza Passerini a Sestola. Non risultano feriti fra i passeggeri, che sono scesi quando l’autista si è reso conto del propagarsi delle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, le cause sarebbero accidentali. Sul posto i vigili del fuoco di Fanano e Pavullo, oltre alla polizia locale ed al 118, intervenuto per precauzione.