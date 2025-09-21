Incendio a Modena, fiamme nell’azienda Dsv: boato e colonna di fumo, paura tra i residenti

Modena, 21 settembre 2025 – Un rogo questa mattina ha interessato l’azienda Dsv, che si occupa di logistica e spedizioni internazionali, nella zona industriale di Modena, vicino alla tangenziale Carducci. Coinvolto un magazzino di deposito logistica di pezzi meccanici.

La colonna di fumo da via Brigatti è visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti. Ma la situazione ha preoccupato in particolare i residenti del quartiere che avrebbero udito un boato. Oltre ai pompieri impegnati 118, polizia locale e polizia di stato per regolare la viabilità. Sette squadre dei vigili del fuoco sul posto provenienti anche da altri Comandi, operazioni in corso.

Notizia in aggiornamento