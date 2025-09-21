Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Modena
Incendio a Modena, fiamme nell'azienda Dsv: boato e colonna di fumo, paura tra i residenti
21 set 2025
REDAZIONE MODENA
Incendio a Modena, fiamme nell’azienda Dsv: boato e colonna di fumo, paura tra i residenti

Rogo in via Brigatti, oltre ai pompieri impegnati 118, polizia locale e polizia di stato per regolare la viabilità. La ditta si occupa di logistica e spedizioni internazionali

Incendio a Modena, fiamme nell’azienda Dsv: boato e colonna di fumo, paura tra i residenti
Modena, 21 settembre 2025 – Un rogo questa mattina ha interessato l’azienda Dsv,  che si occupa di logistica e spedizioni internazionali, nella zona industriale di Modena, vicino alla tangenziale Carducci. Coinvolto un magazzino di deposito logistica di pezzi meccanici.  

Incendio nell’azienda Dsv, che si occupa di logistica e spedizioni internazionali, nella zona industriale di Modena
Incendio nell’azienda Dsv, che si occupa di logistica e spedizioni internazionali, nella zona industriale di Modena

La colonna di fumo da via Brigatti è visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti. Ma la situazione ha preoccupato in particolare i residenti del quartiere che avrebbero udito un boato. Oltre ai pompieri impegnati 118, polizia locale e polizia di stato per regolare la viabilità. Sette squadre dei vigili del fuoco sul posto provenienti anche da altri Comandi, operazioni in corso.

Notizia in aggiornamento

