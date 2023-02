Incendio oggi a Modena, fiamme nell’azienda di smaltimento rifiuti speciali a Baggiovara. “Tenete le finestre chiuse”

Modena, 8 febbraio 2023 – E’ di materiale prevalentemente plastico l’incendio (video) che si è sviluppato questa mattina alle 6,20 nell’azienda di smaltimento rifiuti e autodemolizione Longagnani Ecologia, sulla via Giardini, a Baggiovara. La zona si trova alle porte della città e la densa nuvola di fumo e vapore ha reso impossibile percorrere la via Giardini tanto che è stato necessario chiudere la strada.

L'incendio nell'azienda di rifiuti di Modena

Una quindicina i vigili del fuoco impegnati con 7 mezzi e sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale per gestire la viabilità. Sul posto anche i carabinieri. L’ incendio, in base a quanto emerso è scaturito dal reparto rifiuti speciali. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpae e sulla base delle loro indicazioni la Polizia locale ha avvertito la popolazione di tenere chiuse le finestre in via precauzionale.

Come detto è’ stato necessario chiudere al traffico la via Giardini nel tratto compreso tra la rotatoria dell’ospedale e complanare Einaudi.