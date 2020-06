Campogalliano (Modena), 16 giugno 2020 - Gigantesco rogo questa notte in una carrozzeria a Campogalliano, in via Grandi. I danni sono ingenti, infatti, sono andate distrutte 9 auto tra cui veicoli storici e una limousine. Impegnati 13 vigili del fuoco con 4 mezzi dalle 2 di notte fino alle 5 della mattina. Le cause sono in corso di accertamento, non si esclude alcuna ipotesi. Indagano i carabinieri. L’incendio ha reso inagibile la struttura. L’edificio è stato posto sotto sequestro.

