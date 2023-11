Incendio in casa: donna investita dalle fiamme mentre accende la stufa

Modena, 23 novembre 2023 - Dramma nel pomeriggio in un’abitazione di Modena: una donna – di cui non si conosce ancora l'età – è rimasta ustionata al 30% del corpo dopo che è stata investite dalle fiamme, mentre accendeva una stufa a legna in casa.

È successo in via Marzaglia Vecchia. L'ustionata, che versa in gravi condizioni è stata trasportata dalla eliambulanza all'ospedale 'Bufalini’ di Cesena.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e delle volanti. Ad andare in fiamme sarebbero stati due materassi ed un mobile.