Incendio in colombaia, morti piccioni da gara: “Uno era campione italiano”

Modena, 3 gennaio 2025 – “A fronte di quello che, purtroppo, è accaduto, il danno stimabile non è assolutamente economico ma affettivo, perché eravamo legati affettivamente a tutti questi colombi che non ci sono più, come ci si lega ad un cane, ad un gatto…”. Sono le parole di Renato Messina, il genero di Gisvaldo Baraldi, entrambi di Soliera, ‘soci’ nell’allevamento di colombi che si trova nello stabile al civico 235 di via Serrasina. Siamo nella campagna di Soliera: è qui che nella serata di giovedì, verso le 20, si è improvvisamente sviluppato un incendio in un basso comodo (piccolo edificio nato per assolvere diverse funzioni connesse con l’attività rurale, ndr), a fianco della struttura principale. Le fiamme hanno richiamato l’attenzione di qualche passante che ha subito allertato i Vigili del Fuoco: sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei pompieri del distaccamento di Carpi, che hanno domato le fiamme. L’edificio interessato dalle fiamme era adibito a colombofila: “Su 150 volatili presenti – prosegue Renato Messina, che si definisce un ‘appassionato’ di colombi – ne sono morti una ventina. Tra questi anche due esemplari davvero eccezionali, di cui uno vantava il titolo di campione nazionale”. Prosegue Messina: “Sono stato subito avvisato e mi sono precipitato sul posto, erano circa le 20, c’era già mio suocero. I vigili del fuoco sono stati davvero tempestivi nell’arrivare e sono riusciti a circoscrivere le fiamme ad una parte soltanto della colombaia, altrimenti il bilancio degli animali morti sarebbe ben peggiore”.

L'edificio era adibito a colombofila a Soliera in via Serrasina

Suocero e genero fanno parte della Federazione Colombofila Italiana che ha sede a Reggio Emilia, ma opera come ente del Terzo settore a livello di Unione Terre d’Argine. “Per noi quella per i colombi è una vera e propria passione – spiega Renato –. Significa venire qui ogni giorno, dare loro da mangiare, accudirli, preparali, perché sono atleti a 360 gradi, come i cavalli da corsa. Certo, questo richiede tempo, ma non un sacrificio, anzi, viene sera troppo presto e si vorrebbe stare ancora con loro”. Tra i colombi morti, anche il campione nazionale: “A livello sportivo abbiamo perso un colombo ‘di pregio’, ma soprattutto abbiamo perso un animale, anzi più animali a cui eravamo molto affezionati”.