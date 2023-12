Incendio devasta il ’RisPet rifugio’ . Morti per asfissia sei animali

Grande paura martedì scorsa al ‘Ris_Pet Rifugio per animali’ di Panzano di Campogalliano: erano circa le 21 quando alcuni volontari hanno sentito un acre odore provenire dalla casa rifugio, accompagnato da una densa coltre di fumo che si faceva sempre più densa. Gli interventi, dei volontari e dei mezzi di soccorso, sono stati immediati ma purtroppo ad ieri il bilancio degli animali che non ce l’hanno fatta era di una cagnolina disabile, ‘Bella’, deceduta per problemi respiratori alla clinica Modena Sud, dove era stata prontamente portata, quattro porcellini d’India e un piccione. "A tutti loro chiediamo scusa se non siamo riusciti a salvarli", scrivono sui social i volontari affranti. E’ stata una vera e propria corsa contro il tempo per portare al riparo gli animali che in quel momento si trovavano al primo piano della casa, dove si è innescato il corto circuito, derivante da una lampada riscaldante. Qui, oltre agli animali deceduti, c’erano altri cinque cani paraplegici, dei quali uno è stato portato ieri mattina in clinica per meglio monitorare le sue condizioni. Martedì sera sei volontari, dopo essersi accorti di quello che stava accadendo, si sono precipitati al primo piano per portare in salvo quanti più animali possibili: "Aprendo la porta sono stati letteralmente ‘aggrediti’ dal fumo – racconta un’altra volontaria – che rendeva impossibile la vista. Hanno rotto i vetri per arieggiare e anche ‘gattonato’ per terra per arrivare agli animali e salvarli, nonostante loro stessi iniziassero a stare male, per le inalazioni. Barbara Bortolani (la presidente) e Diego sono stati subito portati in ambulanza al Pronto soccorso del Ramazzini di Carpi; gli altri quattro a Baggiovara. Alle tre di notte sono stati dimessi e sono tornati al Rifugio, dove noi tutti li aspettavamo". La conta dei danni richiederà una apposita perizia, ma nell’imminente ci sono generi che servono, come pannoloni, traverse, salviette, coperte, asciugamani, lenzuola. "Tutto quello che era al piano superiore è da buttare – prosegue la volontaria –. Inoltre, crudo da dire, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono donazioni per un sostegno economico, perché vogliamo e dobbiamo ripristinare quanto prima il piano superiore. Non per noi, ma per loro".

Maria Silvia Cabri