Incendio, famiglie ancora fuori casa

Hanno passato la seconda notte fuori casa i residenti della palazzina di via Barchetta a Campogalliano, dove mercoledì nel pomeriggio si sono sprigionati fumo e fiamme. L’immobile, infatti, non è ancora stato dichiarato agibile: ad essere interessati dall’incendio sono stati gli impianti elettrici e idrici che, come tali, richiedono interventi di un certo tipo che non si esauriscono nel gito di un solo giorno. Il condominio di tre piani, con un totale di otto appartamenti, è stato evacuato subito, nel primo pomeriggio di mercoledì, dopo le prime avvisaglie del fumo che ha invaso i locali della palazzina. Secondo le prime ricostruzioni, pare che a bruciare sia stato il quadro elettrico posto a piano terra dell’edificio. In breve tempo, il fumo ha invaso l’atrio e il vano scale del condominio residenziale, precludendo la via di fuga ai residenti. Tutte le persone residenti negli appartamenti sono state evacuate per il fumo che penetrava negli alloggi. Nello specifico, otto persone, tra cui 3 bambini, sono state affidate a sanitari 118 per accertamenti dopo aver inalato fumi. Fortunatamente l’incendio è stato domato prima che potesse assumere proporzioni importanti. Ai primi soccorsi si sono poi unite le ambulanze e l’automedica del 118. Stando alle prime informazioni raccolte, fortunatamente nessuno degli inquilini ha riportato conseguenze serie. Sono in totale 10 le persone evacuate, con lievi intossicazioni da fumo. I residenti hanno trovato sistemazione temporanea presso i parenti, mentre altri presso l’albergo ‘La Gentile’ di Campogalliano che si è messo subito a disposizione. L’auspicio è che le famiglie possano tornare il più presto possibile nelle rispettive abitazioni. m.s.c.