Incendio, i rilievi di Arpae: "Per ora nessuna criticità"

È stata una densa colonna di fumo nero quella che, martedì pomeriggio, si è velocemente sprigionata dalla Casa della Piada (Crm), nota azienda che si occupa di produzione alimentare, in via del Mercato 67. Il vasto incendio – partito dal reparto di produzione – ha infatti danneggiato l’azienda, coinvolgendo larga parte della struttura, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto, oltre a quattro squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme, sono intervenuti anche i tecnici di Arpae: "Quando i tecnici Arpae sono giunti sul posto, l’incendio era ormai sotto controllo in seguito all’intervento dei vigili del fuoco. Per facilitare le operazioni di spegnimento è stato necessario demolire una porzione del tetto del capannone, operazione che ha comportato la parziale ripresa delle fiamme – fanno sapere da Arpae –. La ditta è inserita in un’area industriale, ma confina con un quartiere residenziale densamente abitato. Sono state effettuate alcune misurazioni istantanee degli inquinanti tipici della combustione nelle aree circostanti l’incendio con strumentazione a lettura diretta, non evidenziando situazioni di criticità. Dopo questi primi rilievi, necessari soprattutto per acquisire informazioni utili per gli accertamenti successivi, sono stati individuati tre punti significativi nelle vicinanze, in cui sono stati avviati monitoraggi di più lunga durata, per seguire l’evoluzione dell’incendio fino alla sua risoluzione". I campionatori, per la ricerca di composti organici volatili (Cov) e aldeidi, "sono stati posizionati presso le abitazioni più vicine, in particolare in via Forghieri, nel parcheggio in fondo a via Europa e in via del Mercato; è stato poi selezionato un quarto punto di monitoraggio, che costituisce il punto di confronto, presso la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Parco Ferrari. I risultati di questi rilievi saranno comunicati appena disponibili".

Nei prossimi giorni, Arpae proseguirà gli accertamenti e le verifiche finalizzate a seguire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio.

Sull’episodio intervengono anche i sindacati: "Le norme e gli impianti di sicurezza devono garantire la massima efficienza. I sindacati Flai e Filt Cgil di Modena assieme alle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) a nome di tutte le lavoratrici e lavoratori di CRM Spa e di Appennino Servizi (che opera sul sito in appalto) sono a chiedere alla Direzione Aziendale un intervento sostanziale e immediato sulla sicurezza degli impianti e sui sistemi di segnalazione incendio al fine di garantire i lavoratori e i residenti delle abitazioni circostanti. La sicurezza non può basarsi sulla fortuna ma deve fondarsi sulla cultura e il rispetto a garanzia dell’incolumità di tutti". L’azienda Crm, infine, ha comunica "che l’attività produttiva proseguirà negli altri stabilimenti della società".