Incendio in campagna in una casa disabitata

Alcune famiglie della frazione di Santa Caterina stamane verso le 7 si sono svegliate scorgendo violente fiamme alzarsi da una casa disabitata, dove anticamente nel Seicento sorgeva un monastero, nota come località Mangonara, situata in via Chiaviche 2, una strada in aperta campagna che costeggia l’argine del fiume Secchia. Immediatamente chiamati, i Vigili del Fuoco sono intervenuti numerosi sul posto con mezzi inviati da San Felice, Carpi e l’autoscala da Modena per domare il rogo che si è rapidamente esteso a gran parte del fabbricato rurale. Sono occorse circa 3 ore per aver ragione del rogo.