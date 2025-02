Incendio in casa, tre intossicati. “Abbiamo visto il fumo e siamo scappati”

Modena, 3 febbraio 2025 – “Erano più o meno le dieci di sera, e in casa eravamo in tre – racconta Yaro Drissa –. Uno dei miei coinquilini è andato in cucina e ha sentito puzza di bruciato. Ha visto che c’era del fumo dietro il frigorifero, che è vicino a dove si trovano i fornelli. Vedendo la situazione è subito venuto in camera da letto per avvertirci. Ci ha detto ’venite a vedere cosa succede in cucina’. Abbiamo chiamato l’altro ragazzo ma non abbiamo neanche avuto il tempo per capire cosa stesse succedendo che le fiamme avevano ’mangiato’ il frigorifero. Abbiamo chiamato gli altri inquilini per scappare giù e chiamare i soccorsi. Fortunatamente un signore che abita nello stesso edificio aveva visto il fumo e aveva già chiamato i vigili del fuoco. Loro sono venuti subito e hanno spento l’incendio. Già a mezzanotte era tutto finito”.

Il racconto di Drissa ripercorre la serata tra sabato e domenica, quando intorno alle 22 il fuoco è divampato nell’appartamento all’ultimo piano di una palazzina al civico 244 in via Giuseppe Campi. Drissa e altri ragazzi alloggiano nell’appartamento grazie al progetto di accoglienza della cooperativa sociale Caleidos. Nella serata, il personale dei vigili del fuoco della Centrale di Modena è intervenuto per domare l’incendio che ’minacciava’ di estendersi ad altre stanze. Sul posto per l’emergenza, l’autopompa con serbatoio e l’autoscala. Grazie all’immediato intervento le fiamme sono state controllate in breve tempo, evitando che coinvolgessero gli altri tre appartamenti attigui.

Intervenuto per l’occasione anche il personale sanitario che ha provveduto a controllare le condizioni dei tre ragazzi rimasti lievemente intossicati nell’incendio. I tre, di 27, 23 e 23 anni e originari di Mali, Costa d’Avorio ed Egitto, sono stati portati al Policlinico e dimessi qualche ora più tardi. L’appartamento al momento è inagibile. “Stiamo tutti bene, ora alloggiamo nell’hotel qui davanti, dove abbiamo passato la nottata subito dopo il rogo – conferma Drissa –. Ci siamo spaventati, ma per fortuna i pompieri sono intervenuti subito e hanno bloccato le fiamme prima che facessero altri danni”. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, anche se l’ipotesi più valida parla di un cortocircuito avvenuto nel motore del frigorifero come notato dai giovani presenti.

r.m.