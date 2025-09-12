Incendio in un garage. Paura in strada Villanova. Ferito un pensionato

Stava facendo alcuni lavoretti all’interno del suo garage, dov’erano stipati ricordi di una vita: arredi in legno, un compressore e altro materiale meccanico. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento il box ha preso fuoco. Il proprietario, un anziano in pensione è riuscito a mettersi in salvo pur riportando qualche ustione agli arti inferiori. L’incendio si è verificato ieri mattina intorno alle 11 in una autorimessa in Strada Villanova 459. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del Fuoco, la Polizia locale e un’ambulanza che ha medicato sul posto il proprietario, rimasto leggermente ustionato ad un polpaccio appunto. La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche tempo per permettere le operazioni di spegnimento del rogo e l’arrivo dei soccorsi. L’autorimessa è stata dichiarata non fruibile così come la camera matrimoniale dell’appartamento sovrastante e gli accertamenti sono in corso, appunto, per far luce sulle cause che hanno originato il devastante incendio. All’interno del box erano stipati diversi oggetti ma pare che poco prima il pensionato stesse ‘maneggiando’ alcune parti in plastica mentre, a poca distanza da lui, vi sarebbe stata anche una tanica di benzina. In modo del tutto accidentale ha preso fuoco il cumulo di materiale contenuto all’interno del garage e, vista la presenza appunto di diversi mobili in legno e non solo, e le fiamme nel box si sono propagate velocemente. Il pensionato, rendendosi conto di quanto stava accadendo è riuscito in tutta velocità a mettersi al volante dell’auto che in quel momento si trovava parcheggiata all’interno del garage e a portarla all’esterno ma successivamente è tornato all’interno del box, pare nel tentativo di spegnere il rogo, ed è rimasto appunto ustionato al polpaccio. Fortunatamente l’uomo non ha riportato lesioni gravi e non vi è stata necessità di trasporto in ospedale. I danni, però, risultano ingenti: il box auto è andato completamente distrutto così come tutti gli oggetti contenuti all’interno. Non solo: le fiamme hanno raggiunto il soffitto perciò alcuni locali dell’abitazione dell’uomo, situata al piano superiore, risultano al momento inagibili. Sul posto, come detto, per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno anche temporaneamente inibito al traffico Strada Villanova. La circolazione è stata ripristinata poco dopo.