Incendio a Modena, un intossicato nel rogo di un sottotetto a Ganaceto

Modena, 15 aprile 2023 – Una persona è rimasta lievemente intossicata a seguito del fumo inalato in un incendio che si è sviluppato questa mattina a Ganaceto, frazione di Modena, e precisamente in via Cambi. Il rogo ha interessato il sottotetto di una abitazione.

Ad andare a fuoco sono stati vestiti e carte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi da Carpi e una autoscala da Modena. Presenti anche la polizia di Stato e quella locale. La persona portata al pronto soccorso dal 18 non sarebbe in condizioni critiche.