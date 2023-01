Incendiò la casa: condannato

Aveva creato il caos in paese mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri. E’ stato condannato, ieri in tribunale a Modena, l’uomo che quasi due anni fa aveva appiccato il fuoco in casa, rischiando di provocare danni, anche alla salute, degli altri inquilini. I fatti erano accaduti in particolare il 10 aprile 2021 in un’abitazione di via Carso a Finale Emilia. Ieri l’uomo, che era rimasto intossicato durante l’incendio, è stato condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione con rito abbreviato. Provvidenziale era stato il soccorso dei vicini di casa che avevano dato l’allarme ed evitato che l’incendio si propagasse alle case vicine.