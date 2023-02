Incendio nel deposito di rifiuti speciali, via Giardini invasa da una nuvola di fumo

Una nube densa e grigia ha improvvisamente avvolto ieri mattina il cielo di Baggiovara. Numerosissime le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco da parte di residenti della zona, comprensibilmente allarmati. Un devastante incendio, infatti, è scoppiato intorno alle 6.20 nell’azienda di autodemolizione Longagnani ecologia a Baggiovara. Il rogo – come è emerso successivamente – è scaturito dal reparto rifiuti speciali, interessando circa 400 tonnellate di imballaggi misti. I pompieri sono arrivati sul posto con sette mezzi insieme ai tecnici di Arpae, alla polizia di Stato, che si occupa delle indagini, ai carabinieri e alla Polizia locale, che ha avvertito la popolazione di tenere chiuse le finestre in via precauzionale. Al momento, fortunatamente, dalle rilevazioni degli inquinanti non sono emerse criticità. "L’incendio è partito da un cumulo di materiale vario che recuperano dalle aziende della zona – ha spiegato Silvano Patrocli, ispettore dei pompieri – la fortuna è che il vento andava verso Est e non verso l’ospedale di Baggiovara. Si tratta di plastica, carta e legno e non dovrebbero esserci sostanze pericolose all’interno. Dalle telecamere che abbiamo visionato, al momento, ci sentiamo di escludere il dolo". Le indagini sono appunto affidate agli agenti della polizia di Stato, arrivati...