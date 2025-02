Incendio nell’azienda agricola, morti 16 vitelli

L’improvviso incendio, ieri pomeriggio nell’azienda d’allevamento di bovini La Balantina in via per Mirandola, ha causato la morte di 16 vitelli. Erano le 15, quando il conducente di una vettura in transito sulla provinciale, attirato dalla colonna di fumo alta che spuntava dal fondo delle stalle, ha dato l’allarme. La nota azienda agricola che alleva centinaia di capi è gestita dai proprietari Gabriele Villa e dal figlio Luca. "Alle 15 – ricorda Luca Villa – un passante ha suonato il campanello di casa dandoci notizia del fumo. Pare che sia stato un corto circuito anche se per ora non si conosce la causa esatta. Con estintori e acqua siamo riusciti a circoscrivere l’incendio che si è sviluppato. L’incendio si è sviluppato nei box dei vitelli nati da poco collocati tra la stalla e il capannone. Purtroppo le fiamme, alimentate dalla paglia nei box, hanno avvolto e ucciso 16 vitellini". "Probabilmente una delle lampade posizionate all’interno per riscaldare l’ambiente dei vitelli è andata in corto oppure, surriscaldata, è stata rotta fortuitamente dai vitelli entrando in contatto con la paglia. Pare che le fiamme abbiano avuto avvio nel box del vitellino nato da poche ore". Sul posto tre mezzi antincendio dei vigili del fuoco da San Felice e Mirandola, l’automedica del 118 dal ps di Mirandola, l’ambulanza dei volontari da Concordia e i carabinieri di Cavezzo e la sindaca Marika Menozzi. Flavio Viani