Incendio e paura oggi in centro a Modena: quattro intossicati, palazzo evacuato

Modena, 18 maggio 2025 – Grave incendio questa mattina in una palazzina di via Bernardino, in centro a Modena. Le fiamme sono partite al primo piano in una stanza adibita appunto a rimessa di biciclette e monopattini e tanta è stata la paura dei residenti del palazzo e di tutta la zona.

Il fumo ha invaso tutto la palazzina e molti residenti, mentre si precipitavano fuori, l’hanno respirato. Almeno sei o sette le persone visitate dai sanitari del 118 che si sono precipitati in via Bernardino assieme ai vigili del fuoco: per quattro di loro è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso per successive valutazioni mediche.

Cosa è successo

Il palazzo è stato immediatamente evacuato dai pompieri, l’appartamento al più vicino alla rimessa delle bici e dei monopattini è andato completamente distrutto. Ma anche le altre abitazioni sono inagibili e tutto il primo piano del palazzo è inutilizzabile. Il proprietario è accorso appena saputo dell’incendio, ma non sa al momento spiegare cosa possa essere successo.

I soccorsi

Operazioni complesse dei vigili del fuoco perché la strada è stretta e il rogo si sviluppava sul retro dell’immobile ancora più difficile da raggiungere: hanno lavorato per ore diverse squadre. Varie anche le ambulanze che sono arrivate a sirene spiegate creando non poco allarme nei residenti della zona.