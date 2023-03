Incendio oggi a Modena: fiamme dal tetto di alcune villette e densa colonna di fumo nero

I vigili del fuoco hanno spento subito le fiamme dal tetto delle villette in via Zurlini

Incendio a San Pietro in Casale, appartamento in fumo

Modena, 4 marzo 2023 – Paura nel pomeriggio in via Zurlini. All’improvviso una densa nube di fumo si è alzata in cielo e i residenti, preoccupati, hanno iniziato a tempestare di chiamate il centralino dei pompieri.

A prendere fuoco, a quanto pare, la guaina della copertura del tetto di alcune villette a schiera dove erano in corso lavori.



L’immediato intervento dei pompieri con due squadre e l’autoscala ha evitato il peggio. Infatti i vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme e non si sono registrati nè feriti nè intossicati, sul posto in via precauzionale sono arrivati anche i sanitari del 118.

Il denso fumo nero è stato visto anche a chilometri di distanza. Era visibile anche dagli automobilisti che percorrevano in quel momento il tratto modenese dell’autostrada A1.