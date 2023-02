Incendio a Modena, palazzina evacuata a Campogalliano

Incendio in una palazzina a Campogalliano, sono intervenuti i vigili del fuoco

Modena, 14 febbraio 2023 – Otto persone sono state evacuate, poi assistite dal 118, da un condominio a Campogalliano, dopo che si è sviluppato un incendio nel vano contatori.

L’intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 15.30, è avvenuto in un edificio che si trova in via Barchetta. Potrebbero esserci problemi per il rientro dei residenti, legati ai danni causati dal fuoco.