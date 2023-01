Incendio a Modena, violento rogo a Prignano avvolge due abitazioni

Modena, 27 gennaio 2023 – I vigili del fuoco impegnati dalle 6.30 di questa mattina in località Pescarolo di Prignano, via Ca di Valentino per un incendio che coinvolge 2 abitazioni e una legnaia. Sul posto stanno lavorando 16 uomini con 6 mezzi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.