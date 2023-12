Incendio a Sassuolo, quattro squadre di vigili del fuoco al lavoro

Sassuolo (Modena), 24 dicembre 2023 – Da poco dopo le ore 17 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio di materiale vario in zona Borgo Venezia a Sassuolo. Sono al momento quattro le squadre che stanno operando da Sassuolo, Modena e Reggio Emilia. Sul posto anche Carabinieri forestali e Arpae per determinazioni di competenza.

Notizia in aggiornamento