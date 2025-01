Modena, 3 gennaio 2025 – Erano quasi le 20, giovedì sera, quando si è sviluppato un incendio in un basso comodo a Soliera in via Serrasina. È intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Carpi per domare le fiamme. L'edificio era adibito a colombofila e ospitava 17 esemplari di volatili tra cui un campione nazionale per i quali, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.