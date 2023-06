Incendio in Tribunale a Modena, paura nella notte

Modena, e giugno 2023 - Nella notte appena trascorsa, verso l'1.45, i vigili del fuoco sono accorsi in forze con due squadre e due autoscale, in corso Canalgrande 77 in centro a Modena. Un principio di incendio aveva interessato un condizionatore degli Uffici del Tribunale e l'intervento tempestivo ha evitato la propagazione alla struttura.